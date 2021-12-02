Глава Коми поддержал продажу предприятия «Воркутауголь»
Сыктывкар, 2 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба поддержал решение руководства «Северстали» продать предприятие «Воркутауголь». Об этом говорится на сайте республиканского правительства.
По мнению чиновника, смена собственника градообразующего предприятия Воркуты не отразится на его стабильной работе.
Согласно официальному сообщениюПАО «Северсталь», подписано обязывающее соглашение c ООО «Русская энергия» о продаже АО «Воркутауголь». Сумма сделки составляет 15 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, а также выполнения ряда прочих условий.
Как сообщало ИА REGNUM, Коми получит средства на решение старых проблем Воркуты и Инты.