Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Комиссия палаты представителей США, занимающаяся расследованием беспорядков в Капитолии США 6 января, планирует в следующем году несколько недель проводить публичные слушания, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на заместителя председателя комиссии Лиз Чейни.

На митинге 6 января (сс) Elvert Barnes

Заявление Чейни указывает на начало нового этапа расследования. До этого комиссия провела только три открытых заседания в рамках расследования нападения на Капитолий толпы сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

На одном из заседаний полицейские рассказали о том, что во время нападения их избивали, оскорбляли и им угрожали.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп назвал расследование 6 января следственной комиссии Конгресса «фейковым». По мнению экс-главы Белого дома, цель расследования лишь одна —"воспользоваться ресурсом государственного аппарата для того, чтобы заставить замолчать Трампа и движение «Сделаем Америку снова великой».

Также Трамп уточнил, что администрация Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.

«Это очередная большая ширма — они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности», — добавил бывший американский лидер.