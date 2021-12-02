Лондон, 2 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Поединок начнется в 22:30 по московскому времени.

(сс) Nazionale Calcio Антонио Конте

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис — Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Эмерсон, Оливер Скипп, Лукас Моура, Харри Кейн.

«Брентфорд»: Альваро Исо, Чарли Гуд, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Рико Генри, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Франк Ониика, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Тим Вуд.