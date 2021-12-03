Вашингтон, 3 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Два астронавта НАСА выйдут в открытый космос, чтобы заменить антенну у одной из конструкций Международной космической станции (МКС), сообщает 2 декабря Reuters.

Цуканов М.В Теории заговора и НАСА

Астронавты Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон ранее были вынуждены отложить операцию из-за уведомлений о космическом мусоре. Новая дата выхода в открытый космос назначена на четверг, 2 декабря.

При этом отмечается, что космический мусор отныне не угрожает работам на МКС.

Напомним, ранее планировалась, что двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта МКС 30 ноября. Они должны были заменить вышедшую из строя антенну на поверхности станции.

В настоящее время на станции находятся семь человек, в том числе космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября к ним присоединились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайл Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиас Маурер, которые прибыли на МКС на борту корабля Crew Dragon американской компании SpaceX.