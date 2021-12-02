Челябинск, , 22:25 — REGNUM Помощь в эвакуации более 650 школьников оказали сотрудники вневедомственной охраны в Челябинске, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардия и ОМОН Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром: из здания школы на улице Кузнецова поступил сигнал о срабатывании пожарно-охранной сигнализации. Прибыв на место ЧП, росгвардейцы выяснили, что произошло задымления электрического щита.

Пожар потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС. Сотрудники Росгвардейцы помогли администрации школы в эвакуации более 650 детей. Пожарные, росгвардейцы и представителей школы действовали слаженно, в результате никто не пострадал.

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