В Челябинске росгвардейцы помогли эвакуировать школьников при задымлении
Челябинск, 2 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Помощь в эвакуации более 650 школьников оказали сотрудники вневедомственной охраны в Челябинске, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Дарья Драй ИА REGNUM
Росгвардия и ОМОН
Инцидент произошёл утром: из здания школы на улице Кузнецова поступил сигнал о срабатывании пожарно-охранной сигнализации. Прибыв на место ЧП, росгвардейцы выяснили, что произошло задымления электрического щита.
Пожар потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС. Сотрудники Росгвардейцы помогли администрации школы в эвакуации более 650 детей. Пожарные, росгвардейцы и представителей школы действовали слаженно, в результате никто не пострадал.