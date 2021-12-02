Вашингтон, 2 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден объявил о новом плане борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает 2 декабря официальный сайт Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Байдена, этот план рассчитан на зимний период, и он не включает в себя локдауны.

«Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период… Он не включает в себя шатдаун или локдаун», — сказал президент США.

Он заявил, что ожидается рост числа новых заражений. При этом Байден уточнил, что акцент будет сделан на расширение масштабов тестирования и усиление вакцинации населения США.