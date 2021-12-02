Сыктывкар, 2 декабря, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Коми получит средства на решения застарелых проблем Инты и Воркуты. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Anton Obolensky Воркута. Республика Коми

Речь идет об изношенном водоводе в Воркуте, модернизации водозабора в Инте и консервации закрытой шахты «Интауголь».

"По всем вопросам вышло поручение президента. Даны поручения к исполнению. Это очень важно. И самое важное, что срок исполнения — не позднее 2026 года», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, к консервации интинской шахты приступят в 2023 году.