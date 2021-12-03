Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды США 2 декабря выделило более $7 млрд на модернизацию систем питьевого и сточного водоснабжения, сообщает Reuters.

Вода

Деньги выделены в рамках двухпартийного законопроекта об инфраструктуре, подписанного в прошлом месяце. Законопроект предполагает выделение $44 млрд в течение пяти лет в рамках программы партнерства между федеральным правительством и штатом. Отметим, что администрация президента США Джо Байден планирует самые крупные инвестиции в водную инфраструктуру США за всю историю.

Как сообщало ИА REGNUM, обе палаты Конгресса США утвердили инфраструктурный законопроект, разработанный администрацией президента Джо Байдена для поддержки американских предприятий в условиях экономического кризиса.

Общий объём инвестиций, которые могут быть направлены в экономику, составляет $1 трлн. При этом окончательная сумма расходов по законопроекту неясна и может составить от $550 млрд по результатам дальнейших согласований.

В центре инфраструктурного плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Кроме того, администрация США планирует сократить остывание от Китая по темпам экономического развития.