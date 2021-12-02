Варшава, 2 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. 9 декабря в Варшаве на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» состоится матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Легия» — «Спартак». Матч пропустит капитан польской команды Артур Енджейчик, перенесший операцию на ключице. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба клуба.

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Енджейчик получил травму 28 ноября в матче шестнадцатого тура польской Экстраклассы «Легия» — «Ягеллония». На 10-й минуте встречи вместо капитана хозяев на поле вышел Маттиас Йоханссон.

В текущем сезоне Артур Енджейчик принял участие в 25-ти матчах за «Легию» во всех турнирах, в которых получил тринадцать желтых карточек. Енджейчик перешел в «Легию» 4 января 2017 года из «Краснодара» за 900 тысяч евро. Текущее соглашение футболиста с польским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.