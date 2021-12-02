США, 2 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Американская поп-певица Билли Айлиш стала победителем премии «Человек года» некоммерческой организации PETA, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных в 2021 году. Об этом информирует портал NME.

Julio Enriquez Билли Айлиш

Исполнительница хита «Happier Than Ever», которая называет себя вегетарианцем и давним защитником прав животных, следует по стопам предыдущих обладателей премии — Брайана Мэя, Моррисси и Хоакина Феникса.

«Билли Айлиш следит за тем, чтобы закончилась вечеринка для любителей мясных, молочных блюд, а также кожи, меха и шелка», — заявляет основательница PETA Ингрид Ньюкирк. «PETA рады за то, что она использует любую возможность, чтобы указать, что веганская мода и продукты питания принимает во внимание существование животных на нашей планете, которую мы с ними делим».

19-летняя Айлиш стала самым молодым в истории лауреатом ежегодной премии некоммерческой организации по защите животных.