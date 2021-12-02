Нью-Йорк, США, , 22:07 — REGNUM Вооружённый мужчина, обнаруженный ранее возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, задержан, сообщает 2 декабря RT со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

Здание ООН

Представитель полицейского департамента подтвердил журналистам задержание мужчины.

Напомним, ранее сотрудников ООН призвали укрыться на своих рабочих местах из-за появления вооружённого мужчины возле штаб-квартиры международной организации.

Полицейские заблокировали мужчину недалеко от здания ООН и вели с ним переговоры.

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