Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, обнаруженный ранее возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, задержан, сообщает 2 декабря RT со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

Здание ООН

Представитель полицейского департамента подтвердил журналистам задержание мужчины.

Напомним, ранее сотрудников ООН призвали укрыться на своих рабочих местах из-за появления вооружённого мужчины возле штаб-квартиры международной организации.

Полицейские заблокировали мужчину недалеко от здания ООН и вели с ним переговоры.