Архангельск, 2 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Главную площадь Архангельска к Новому году украсят 17-метровая елка и световые фигуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Создавать новогодне настроение в центре города будут светящиеся объекты: композиции из северных козуль, светящаяся копия известной в городе стелы «Кораблик», «Птица счастья» и другие.

Традиционно город украсят ледовые скульптуры. Самой большой из них станет замок на площади Мира, который будет служить воротами горки для катаний на «ватрушках».

С 25 декабря до 8 января будут работать ярмарочные домики — на Чумбаровке и на площади Ленина у высотки. Ярмарку дополнят точки питания: тонары с выпечкой и горячими напитками разместятся и на подиуме у ели, и на площади Ленина внизу, и на пл. Мира.

Ведется и подготовка к организации праздничного фейерверка: состоится ли он, зависит от эпидемиологической обстановки и соответствующего разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, первую новогоднюю ёлку в Архангельске зажгли 23 ноября на главной пешеходной улице города.