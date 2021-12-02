Москва, 2 декабря, 2021, 22:00 — ИА Регнум. 2 декабря агент 26-летнего хорватского центрального защитника «Локомотива» Тина Едвая Александр Радославлевич сообщил, что уход Ральфа Рангника из московского клуба никак не повлияет на положение его клиента в составе «железнодорожников»: «Едвай — игрок «Локомотива», он очень счастлив в клубе. У него были очень хорошие предложения по всему миру, но Тин выразил желание приехать в Россию и играть за такой большой клуб. Ему нравится город, клуб, думаю, Едвай останется здесь еще на много лет», — цитирует агента футболиста издание Metaratings.

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Инициатором трансфера Тина Едвай из леверкузенского «Байера-04» в московский «Локомотив» стал немецкий специалист Ральф Рангник, который 29 ноября перешел в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера основной команды. «Железнодорожники» заплатили клубу Бундеслиги 4 миллиона евро за трансфер 26-летнего защитника. Текущее соглашение Едвая с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Тин Едвай принял участие в четырнадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сочи».