Приштина, , 22:26 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово 2 декабря сообщили о том, что главе канцелярии Сербии по Косово и Метохии Петару Петковичу был запрещен въезд в Косово.

Петар Петкович. (сс) Гора ТВ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик намеревался совершить двухдневную поездку по Косово 2 и 3 декабря.

Напомним, в соответствии с Брюссельскими соглашениями, сербские и косовские официальные лица не могут посещать территорию Косово и Сербии соответственно без уведомления и разрешения МИД другой стороны.

27 ноября в Сербии не разрешили четырем косовским министрам въезд на территорию Прешевской долины в национальный праздник албанцев — День флага (28 ноября).

Читайте ранее в этом сюжете: Сербия отрицает слухи о наличии своих лоббистов среди дипломатов США