3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 07:14 — REGNUM Президент США Джо Байден представил новую политику Белого дома, касающуюся ВИЧ и СПИД, чтобы положить конец 40-летней эпидемии. Байден призвал стать внимательнее к уязвимой части американского общества — включая афроамериканских и латинских геев и бисексуалов, которые, по словам администрации, страдают от того, что общество навешивает на них ярлыки.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках новой стратегии расизм объявлен национальной угрозой здравоохранения. Стратегия обещает стать фундаментом для формирования новой политики Белого дома, исследований и действий на ближайшие три года.

Проблема расизма в США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом Байден отметил, что стране предстоит много работы, чтобы общество перестало относится к ВИЧ, СПИДУ и представителям ЛГБТ-сообщества как к чему-то греховному. Президент добавил, что расовые меньшинства более других пострадали от эпидемии, которая унесла жизни порядка 36 млн человек по всему миру, включая 700 тыс. американцев.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Многие правительства, кажется, очень любят создавать искусственные кризисы, чтобы получить больше контроля и власти. Демократы выводят эту концепцию на совершенно новый уровень», — пишет 460Des.

«…не то чтобы ВИЧ был неважен, но прямо сейчас американцы хотят более низких цен на газ и продукты питания, более безопасной южной границы, отсутствия мандатов на вакцины, сильной, а не толерантной армии и настоящего компетентного руководства в правительстве! Вместо того чтобы говорить обо всём остальном, почему бы Байдену не сосредоточиться на этом?» — удивляется bowman02.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Может быть, показатели приведенных в пример меньшинств в этом вопросе выше, потому что остальные не делают того, из-за чего люди заражаются ВИЧ?» — задается вопросом Insert-eye-roll-here.

«Это не тот Джо Байден, который был на виду у публики в течение последних пятидесяти лет. Он явно выполняет роль оратора, читающего запрограммированный сценарий, предоставленный кабалой, управляющей страной», — уверен Suburbanites.

«Существует больше доказательств того, что демократы сфальсифицировали выборы в 2020 году, чем того, что русские вмешались в 2016 году», — указывает wallacebaldwin.

«Администрация Байдена представляет угрозу для здоровья населения», — отмечает jrx339.

«Именно это я и хотел сказать! Они слишком часто бросаются словом «расист», оно потеряло свой первоначальный смысл. Если ты смотришь на кого-то косо, ты сразу расист. Они слишком много раз кричали «волк», — отвечает OnceADem392.

«Почему ВСЁ должно быть связано с расизмом?! Почему??? Я так устал от этого», — комментирует ProudPatriot001🇺🇸.

«Так они продвигают свою повестку дня; мы в настоящей беде», — отвечает RunWildLiveFreeLoveStrong.

«Вирус не может заниматься дискриминацией», — пишет abc123866.

«Не забывайте, что за исключением изнасилований и редких несчастных случаев, заражение ВИЧ/СПИДом можно предотвратить на 100%, однако мы продолжаем почти праздновать плохой выбор, который приводит к тому, что в развитых странах эта проблема всё еще остается актуальной», — размышляет ManVMachine20.

Остановите ВИЧ Kevin Harber

«Возможно, этим общинам следует самим навести порядок, чтобы справиться с проблемой. Налогоплательщики не должны оплачивать счета за их беспечность», — подчеркивает MwillyTaylor.

«Байден настолько негативен, что единственное, что он считает позитивным, это кризис, который он постоянно создает. Это в какой-то степени дает характеристику его политике», — считает aHopfer.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что около 1,2 млн граждан Соединенных Штатов заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и каждый седьмой из них не знает о своем заражении.

«В настоящее время в США примерно 1,2 млн человек живут с ВИЧ. К сожалению, каждый седьмой из них не знает, что у него ВИЧ, и это представляет серьезную угрозу для здоровья», — заявил Трамп.

При этом американский президент отметил, что число случаев заражения вирусом в Соединенных Штатах сократилось более чем на две трети с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа в 80-х годах XX века. В год ВИЧ выявляется примерно у 40 тысяч граждан США. Из этих случаев около 80% возникли из-за людей, у которых или не диагностировали вирус, или же они не проходят никакого лечения.