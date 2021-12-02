Оттава, , 21:56 — REGNUM Канадская экспериментальная поп-певица Grimes в своих социальных сетях поделилась 20-секундным тизером своего грядущего сингла «Player of Games».

Музыка (сс) Eric Nopanen

Ранее певица пыталась заинтересовать своих поклонников, поделившись бинарным кодом, шифровавшим дату выхода сингла. Сейчас в ее инстаграме доступен короткий трейлер песни.

https://www.instagram.com/tv/CW9sDzSopHV/

В сентябре Grimes поделилась новой песней в социальных сетях под названием «Love», которая стала ответом на действие прессы вокруг ее личности и «вторжения в ее частную жизнь» после новостей о ее разрыве с Илоном Маском.