Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM Американская поп-певица Ариана Гранде в своих социальных сетях сообщила, что ее совместный сингл с репером Kid Cudi «Just Look Up», который станет официальным саундтреком для новой комедии от студии Netflix «Не смотрите наверх», выйдет на этой неделе.

Ариана Гранде Emma

Певица официально анонсировала выход сингла, фрагмент которого был исполнен в прошлом месяце на премии Hollywood Music In Media Awards. Ариана Гранде также выложила 14-секундный клип, посвящённый грядущий песне.

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1466089794673405952

Официальный трейлер фильма «Не смотрите навверх» был представлен в ноябре. В актерский состав киноленты вошли Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Джона Хилл.