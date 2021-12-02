Тбилиси, 2 декабря, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Известная грузинская журналистка и ведущая оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нанука Жоржолиани в ответ на обвинения в расстрате госсредств, предъявленные бывшему президенту Михаилу Саакашвили, в свою очередь, на своей странице в «Фейсбуке» 2 декабря обвинила грузинские власти в нанесении крупного ущерба государственному бюджету страны.

National Bank of Georgia Грузинские лари

«Правительство обвиняет Саакашвили в нецелевом использовании 9 млн лари (около $3 млн). Это включает в себя букет для Леха Качиньского и чай с вареньем из инжира, поданный Виктору Ющенко, с вареньем из инжира. То есть Мише говорят, что бюджету был нанесен ущерб на девять миллионов лари за девять лет, в то время как вчера мы узнаем, что только министерство энергетики во время министра Кахи Каладзе [ныне — мэр Тбилиси] нанесло ущерб стране на $80 млн, что составляет 240 млн лари, которые мы должны заплатить русским. Более того, мы узнаём, что в различных судебных процессах, основную часть которых правительство проиграло, услуги адвокатов обошлись стране в $80 млн. Мы знаем, это уже подтверждено, что правительство нанесло ущерб стране на полмиллиарда, но Мишу все равно обвиняют из-за девяти миллионов. Вот почему мы говорим, что закон не имеет никакого отношения к этим процессам», — заявила Жоржолиани.

Следует отметить, что Жоржолиани в 2005—2007 годах возглавляла Информационный центр НАТО в Грузии, а в 2013 году была награждена Михаилом Саакашвили высшей грузинской государственной наградой для женщин — орденом Царицы Тамары.

Напомним, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в растрате на личные нужды крупных сумм из грузинского госбюджета.