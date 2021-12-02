Грозный, , 21:49 — REGNUM 38-летний экс-полузащитник каталонской «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу, а ныне тренер грозненского «Ахмата», Яя Туре проходит стажировку в лондонском «Тоттенхэме» для получения тренерской лицензии категории А. Об этом 2 декабря сообщило издание The Independent. Эту информацию также подтвердил агент Туре Дмитрий Селюк.

Яя Туре Football.ua

Яя Туре вошел в тренерских штаб «Ахмата» 14 июня 2021 года после полугодичной работы помощником главного тренера донецкого «Олимпика». На данный момент «Ахмат», одержав 8 побед и набрав 24 очка после шестнадцати туров РПЛ, идет на седьмой позиции в турнирной таблице лиги.

С 2000 года Яя Туре сыграл в 622-х матчах во всех турнирах, в которых отметился 101-м забитым мячом и 71-й результативной передачей.