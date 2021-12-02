Тирана, , 22:06 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2503 человек выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране трое пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 524. Об этом сообщило вечером 2 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, белые колонны Albinfo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 200 639 случаев заражения коронавирусом, 190 902 человека излечились, скончался 3104 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6633, из них около половины — 3346 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 142 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

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