Курск, 2 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Курской области расследуется уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды «Финико». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

С 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года представители проекта инвестиционной компании «Финико» через интернет распространяли не соответствующую действительности информацию о высокоэффективной финансовой деятельности указанного юридического лица.

Потерпевшие, думая, что участвуют в инвестиционном проекте с высоким процентом доходности, регулярно вносили деньги на расчетные счета с использованием зарегистрированного на их имя личного кабинета электронной платформы финансовой пирамиды «Финико». Пока следствие выявило четыре факта противоправных действий в отношении жителей Курской области. По предварительным данным, ущерб составил более пяти миллионов рублей. При этом у сотрудников полиции имеются предположения о наличии дополнительных фактов аналогичных преступлений.