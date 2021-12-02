Москва, 2 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении действующей цены на газ для Республики Сербской. Об этом он сообщил национальному телевидению Республики Сербской по итогам переговоров, состоявшихся 2 декабря в Москве.

Medija centar Beograd Милорад Додик

О какой именно цене идёт речь, Додик не уточнил, однако в преддверии своего визита в Москву он сообщал, что в настоящее российский газ поставляется в Республику Сербскую по цене $290 за тысячу кубометров.

Помимо этого Додик сообщил, что российский лидер поддержал идею строительства продолжения газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской. По его словам, более детально этот вопрос будет обсуждаться на встречах с представителями «Газпрома», которые запланированы на 3 декабря.

Напомним, Милорад Додик 30 ноября прибыл в Москву с трёхдневным визитом. Помимо экономических вопросов, на повестке его переговоров с российским руководством также значится политическая ситуация в Боснии и Герцеговине.