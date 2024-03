Брайтон, Великобритания, 2 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Британская певица Gracey поделилась кавер-версии на песню нью-вейв группы The Pretenders «2000 Miles», открыв для себя праздничный рождественский сезон. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Gracey переосмыслила рождественский сингл The Pretenders 1983 года «2000 Miles». «Это песня одна из самых любимых в моей семье», — рассказывает певица. «Она всегда напоминает мне об отце, который исполнял ее для меня. После того, как в прошлом году я выложила простой кавер на нее, я сразу же воодушевилась углубиться в студийную работу над тем, чтобы полностью переработать песню и выпустить ее к Рождеству 2021-го. Я всегда говорил, что голос — это мой главный инструмент, поэтому весь трек построен на моем вокале, а бас и синтезаторы переодически появляются в качестве аккомпанемента».

Gracey — 23-летняя певица из Брайтона, Великобритания, получившая первую долю своей популярности в 2020-м году, когда вышел ее коллаборативный трек с 220 Kid под названием «Don't Need Love», добравшийся на 9-го места в британских чартах.