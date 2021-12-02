Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Болельщики санкт-петербургского «Зенита» выразили поддержку акции протеста фанатов московского ЦСКА и покинут трибуны на 60-й минуте матча чемпионата России с «Ростовом», который состоится 3 декабря. Об этом 2 декабря сообщили на объединенном сайте болельщиков «Зенита».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

28 ноября после матча шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Зенит» было задержано более 400 болельщиков. Одной из причин задержания называют использование фанатами «красно-синих» пиротехнических средств.

Матч семнадцатого тура чемпионата России состоится завтра, 3 декабря, и пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.