София, , 21:38 — REGNUM Представители министерства финансов Болгарии опровергли заявления главы ведомства Валери Белчева о существенном повышении выплат для болгарских пенсионеров в 2022 году. Об этом 2 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, обнародованном 2 декабря группой экспертов минфина, отмечено, что в настоящее время официальная София не располагает достаточными средствами для выполнения взятых на себя обязательств в социальной сфере.

«Мы не можем гарантировать надбавки в размере 120 левов ($75) к минимальной пенсии, — отмечено, в частности, в документе. — Соответствующие максимальные выплаты едва превысят 60 левов». При этом аналитики исключили возможность финансирования подобного проекта болгарских властей со стороны структур ЕС.

Напомним, накануне Белчев официально объявил, что с новой надбавкой минимальная пенсия в Болгарии составит около $350. «И это — только начало», — пообещал он.

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