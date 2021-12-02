Тула, 2 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Деревня Бёхово Тульской области вошла в число победителей международного конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, победителей конкурса назвали 2 декабря на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская деревня Бехово

Всего в конкурсе приняли участие деревни из 75 стран мира. От России были представлены три населённых пункта — село Вятское Ярославской области, поселок Висим Свердловской области и деревня Бёхово Тульской области. Бёхово стала единственным победителем из 170 заявок не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

«В своём ежегодном послании губернатор Алексей Дюмин назвал одной из задач развития туризма расширение разнообразия предложений для гостей региона. Тула уже стала центром притяжения туристов, теперь важно показать им наши малые города, новые локации», — подчеркнула председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Она добавила, что комитет по развитию туризма совместно с музеем-заповедником В.Д. Поленова, администрацией Заокского района при поддержке Федерального агентства по туризму провел большую работу по формированию заявки на присвоение селу Бёхово статуса лучшей туристической деревни. Получение данного статуса означает мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

«Ключевым фактором при выборе стало и то, что в регионе на протяжении последних лет в туризме применяются принципы устойчивого развития», — отметила Лариса Соломатина.

Отметим, что проект «Лучшие туристические деревни ЮНВТО» стартовал в 2021 году, его цель — развитие и популяризация сельского туризма. ЮНВТО будет курировать, поддерживать и продвигать победившие деревни.

Бёхово является жемчужиной Тульской области и частью национального заповедника, носящего имя живописца Василия Поленова. Деревня расположена на высоком берегу Оки — это естественная граница между Калужской, Тульской и Московскими областями. Главная достопримечательность — церковь живоначальной Троицы, которая была построена по эскизам художника.