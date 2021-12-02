Манчестер, Великобритания, , 21:33 — REGNUM Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получит от руководства клуба 10 миллионов евро бонусов, если сможет убедить 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда перейти в клуб из Манчестера. Об этом 2 декабря сообщило издание Bild.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стоит напомнить, что именно Рангник стал инициатором трансфера норвежского форварда из «Мельде» в «Ред Булл Зальцбург». Холанд перешел в «РБ Зальцбург» 1 января 2019 года за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего «шмелей» составляет 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Брёут Холанд принял участие в одиннадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в переходе Холанда серьезно заинтересована каталонская «Барселона».