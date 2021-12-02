Бухарест, 2 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Руководитель румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску подверг критике слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что установленные в Румынии и Польше системы ПРО могут быть использованы в наступательных целях. Об этом 2 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам Ауреску, размещение Бухарестом и Варшавой соответствующих комплексов противоракетной обороны является частью реализации «внутреннего оборонного плана», заключенного с Брюсселем и Вашингтоном еще в 2011 году.

Ауреску «Позиция, выраженная Российской Федерацией в отношении размещенной в Румынии системы противоракетной обороны, являющейся неотъемлемой частью системы противоракетной обороны НАТО, совершенно неправильна. Ракеты не будут направлены против РФ, у Румынии нет ни желания, ни возможности создавать угрозу региональной стабильности».

При этом руководитель румынского МИД не стал отвечать на вопрос о дальнейших планах Вашингтона и Брюсселя по развертыванию систем ПРО на румынской территории.

Напомним, 2 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме Лавров заявил, что политика НАТО напрямую затрагивает интересы России.