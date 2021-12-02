Тула, 2 декабря 2021, 21:26 — REGNUM Строительство нового онкологического центра в Туле проинспектировал 2 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Губернатор подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

Тульский губернатор поручил не снижать темпов строительства онкоцентра
Тульский губернатор поручил не снижать темпов строительства онкоцентра
Управление пресс-службы правительства Тульской области
«Онкоцентр крайне важен для области, так как ситуация с онкологическими заболеваниями по-прежнему остаётся непростой. Здесь будут созданы все условия для оказания жителям региона своевременной высокотехнологичной медицинской помощи», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Строящийся онкологический центр рассчитан на 340 мест, поликлиника сможет принять до 400 пациентов в смену. Общая площадь центра составит более 57 тысяч квадратных метров и состоять из четырех блоков — консультативно-диагностический, хирургия, лаборатория и стационар.

Отметим, что по обращению Алексея Дюмина и министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России одобрил назначение единого исполнителя проекта — это публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК). По информации руководителя компании, в настоящее время работы выполнены на 25%. На площадке строительства работают более 600 человек и 15 единиц строительной техники. На данный момент завершено устройство котельной, трансформаторной подстанции, в декабре планируется завершить работы по коммуникациям. Полномасштабную отделку планируется начать в феврале 2022 года, а сдача объект ожидается в 2023 году. Контракт на поставку оборудования планируется заключить до 10 декабря.

Глава региона отметил, что строительство идёт высокими темпами, и поручил в дальнейшем их не снижать.

В новом онкологическом центре будут работать около 1,5 тыс. человек — в том числе, врачи различных специальностей — онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие.

Алексей Дюмин подчеркнул, что подбор персонала для центра — крайне важная задача. Кроме того, необходимо продолжать решение проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения региона, на это обращал внимание президент во время встречи с губернатором. Врачи смогут получить единовременную социальную выплату в размере 650 тысяч рублей, служебное жилье или участие в программах льготного ипотечного кредитования. Молодые специалисты, отработавшие три года, получат пособие в размере пяти окладов. Для отбора кандидатов в онкоцентр проводится работа с медицинскими вузами.

Также в декабре начнётся строительство коттеджного поселка для медиков узкопрофильных специальностей, который будет находиться в непосредственной близости от онкоцентра. Также по поручению Алексея Дюмина прорабатывается с застройщиками вопрос о выделении льготных квартир для врачей в новых жилищных комплексах — речь идёт, в частности, о предоставлении по сниженной цене ежегодно квартир в микрорайоне «Новая Тула», в том числе и для медиков. В правительстве Тульской области отметили, что введение онкоцентра в эксплуатацию поможет достичь целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».