Тула, 2 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Строительство нового онкологического центра в Туле проинспектировал 2 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Губернатор подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский губернатор поручил не снижать темпов строительства онкоцентра

«Онкоцентр крайне важен для области, так как ситуация с онкологическими заболеваниями по-прежнему остаётся непростой. Здесь будут созданы все условия для оказания жителям региона своевременной высокотехнологичной медицинской помощи», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Строящийся онкологический центр рассчитан на 340 мест, поликлиника сможет принять до 400 пациентов в смену. Общая площадь центра составит более 57 тысяч квадратных метров и состоять из четырех блоков — консультативно-диагностический, хирургия, лаборатория и стационар.

Отметим, что по обращению Алексея Дюмина и министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России одобрил назначение единого исполнителя проекта — это публично-правовая Военно-строительная компания (ВСК). По информации руководителя компании, в настоящее время работы выполнены на 25%. На площадке строительства работают более 600 человек и 15 единиц строительной техники. На данный момент завершено устройство котельной, трансформаторной подстанции, в декабре планируется завершить работы по коммуникациям. Полномасштабную отделку планируется начать в феврале 2022 года, а сдача объект ожидается в 2023 году. Контракт на поставку оборудования планируется заключить до 10 декабря.

Глава региона отметил, что строительство идёт высокими темпами, и поручил в дальнейшем их не снижать.

В новом онкологическом центре будут работать около 1,5 тыс. человек — в том числе, врачи различных специальностей — онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие.

Алексей Дюмин подчеркнул, что подбор персонала для центра — крайне важная задача. Кроме того, необходимо продолжать решение проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения региона, на это обращал внимание президент во время встречи с губернатором. Врачи смогут получить единовременную социальную выплату в размере 650 тысяч рублей, служебное жилье или участие в программах льготного ипотечного кредитования. Молодые специалисты, отработавшие три года, получат пособие в размере пяти окладов. Для отбора кандидатов в онкоцентр проводится работа с медицинскими вузами.

Также в декабре начнётся строительство коттеджного поселка для медиков узкопрофильных специальностей, который будет находиться в непосредственной близости от онкоцентра. Также по поручению Алексея Дюмина прорабатывается с застройщиками вопрос о выделении льготных квартир для врачей в новых жилищных комплексах — речь идёт, в частности, о предоставлении по сниженной цене ежегодно квартир в микрорайоне «Новая Тула», в том числе и для медиков. В правительстве Тульской области отметили, что введение онкоцентра в эксплуатацию поможет достичь целей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».