Эстерсунд, Швеция, 2 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. 2 декабря 27-летний российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место (23 минуты, 24,8 секунды) в спринтерской гонке на Кубке мира, проходящем в текущем году в Швеции, городе Эстерсунд. Первым в забеге пришел шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон (22 минуты и 58,7 секунды).

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Также Латыпов показал лучших среди всех россиян, участвовавших в гонке. Александр Логинов пришел тринадцатым, Александр Поварницын — 28-м, Карим Халили — 33-м, Василий Томшин — 39-м, Даниил Серохвостов — 74-м.

Послезавтра, 4 декабря, в Эстерсунде состоится мужская эстафета 4*7,5 км и женская гонка преследования на 10 км.