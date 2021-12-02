Габрово , , 21:15 — REGNUM Встреча наступающего 2022 года в городе Габрово (Центральная Болгария) будет проводиться в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом 2 декабря со ссылкой на решение местной администрации сообщает Радио Болгария.

Что же это за Новый год и без елочки! Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР

Как утверждают габровские чиновники, подобная позиция продиктована исключительно «финансовыми вызовами».

«Чтобы пригласить известных музыкантов, актеров и шоуменов выступить в Габрово в настоящую новогоднюю ночь, нам придется не только истратить весь городской бюджет, но и влезть в долги, — говорится в заявлении мэрии. — Немного изменив дату прихода 2022 года, мы экономим на гонорарах именитым звездам и приближаем праздник горожанам».

Предполагается, что новогодний салют у центральной елки в Габрово прогремит в 00:00 по местному времени 31 декабря, а за несколько минут до этого с традиционным новогодним поздравлением выступит мэр города Николай Сираков.

Габрово считается центром юмора и народного творчества Болгарии. Согласно легендам, габровцы отличаются своей предприимчивостью и крайней скупостью.

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