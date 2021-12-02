Тбилиси, , 23:21 — REGNUM Грузинское телевидение на процессе по делу Михаила Саакашвили не сможет вести прямую трансляцию из зала суда, сообщает 2 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Мужчина несёт телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

Судья тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили принял решение о том, что Общественному вещателю Грузии (Первому каналу грузинского телевидения и радио) не даётся разрешение на ведение прямых репортажей из зала суда. При этом тележурналистам позволено присутствовать на судебных заседаниях и беспрепятственно вести там съёмку.

Адвокаты Саакашвили выразили резкое недовольство таким решением и объявили, что намерены его оспорить.

«Мы будем предъявлять такое требование ко всем процессам, потому что наша главная задача — публичность этих сессий. Общественность должна знать, какие позорные обвинения выдвинуты против Михаил Саакашвили. Одним из таких «выдающихся» дел является именно «дело о пиджаках». Именно поэтому мы сделаем все, чтобы это заседание транслировалось в прямом эфире по телевидению», — заявил адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили.

Напомним, что Саакашвили в рамках так назваемого «дела о пиджаках» обвиняется в растрате крупных сумм из государственного бюджета.