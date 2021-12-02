Москва, , 21:10 — REGNUM Представители стран Запада отказались обсуждать внесенный Россией и странами ОДКБ проект декларации о предотвращении использования интернет-пространства в террористических целях.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

Об этом 2 декабря сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Мы вместе с коллегами по ОДКБ внесли проект декларации о необходимости противодействовать использованию интернета в террористических целях… Казалось бы, что еще более актуально. К сожалению, наши западные партнеры, не приведя никаких аргументов по существу наших предложений, сняли его с обсуждения, поскольку ‑ и это было очевидно — их не устраивало, что именно РФ выступила с такой инициативой», — рассказал глава МИД России.

На этом примере Сергей Лавров пояснил, что ОБСЕ превратилась в площадку конфронтации, на которой тормозятся почти все рабочие процессы, а также «осложняется тот самый политический диалог, ради которого эта организация и создавалась».

«Тем самым затрудняется достижение компромиссов даже в очевидных сферах совпадения интересов всех стран участниц», — констатировал министр иностранных дел России.

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