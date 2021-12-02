Стокгольм, 2 декабря 2021, 21:04 — REGNUM Запад, пытаясь все вопросы решить давлением, забыл, что значит вести диалог, заявил 2 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ.
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Комментируя угрозы со стороны американского замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд ввести санкции против России из-за «агрессии на Украине», Лавров отметил, что Москве не привыкать к такой манере Вашингтона решать вопросы.
Он добавил, что Москва ответит на санкции, если таковые последуют с Запада. Что бы ни предприняли в Вашингтоне, хуже от этого будет только самим США.
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