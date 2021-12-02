Москва, , 20:57 — REGNUM Банк России планирует в будущем перевести на удалённую работу в постоянном режиме порядка 30% своих сотрудников. Об этом рассказал YouTube-каналу НИУ ВШЭ зампредседателя регулятора Руслан Вестеровский.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в связи с пандемией коронавируса Центробанк перевёл на дистанционную работу половину своего штата.

«Сейчас мы готовим стратегию на следующие три года, посмотрели тренды — цифровизация… Думаю, в будущем у нас примерно 30% в таком же режиме будет работать», — сказал Вестеровский.

По состоянию на 2020 год общая численность персонала Банка России, согласно годовому отчёту, составляла около 49,5 тысячи человек.