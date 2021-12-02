Тюмень, , 20:54 — REGNUM В Тюменской области по итогам недели среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Общая заболеваемость за 47-ю неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей неделе. Суточный показатель заболеваемости на 2 декабря составляет 20,2 на 100 тысяч населения», — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании областного оперативного штаба.

При этом среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40% по отношению к предыдущей неделе. По данным на 1 декабря в регионе закрыты на карантин по COVID-19 92 группы в 53 детсадах и 5 классов в пяти школах.

Как ранее сообщало РЕ, с начала пандемии в Тюменской области на 2 декабря подтвердили 81 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 63 394 тюменца, скончались 2894 человек.

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