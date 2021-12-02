Тбилиси, 2 декабря, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания охарактеризовала дело о растратах её сыном крупных сумм из государственного бюджета как «очень смешное», сообщает 2 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Аласания прямо около здания тбилисского городского суда, где сегодня проходит второе заседание по делу Саакашвили, выразила перед грузинскими журналистами своё отношению к происходящему.

«Это очень смешное дело. Потому что каждый президент, каждый высокопоставленный чиновник должен нести какие-то расходы, связанные с государственной деятельностью. А о чём тут идёт речь? Говорят о цветах, преподнесённых Леху Качинскому и Вацлаву Гавелу. Вот о таких вещах тут говорят. Как это вообще можно обсуждать?!», — сказала Аласания.

Напомним, что в рамках так называемого «дела о пиджаках» Саакашвили предъявлено обвинения в растрате в бытность его президентом страны на личные нужды государственных средств на сумму около $ 3 млн. В случае, если Саакашвили признают виновным, ему грозит заключение на срок от 7 до 11 лет.