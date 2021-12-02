Мать Саакашвили назвала выдвинутые против него обвинения смехотворными
Тбилиси, 2 декабря, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания охарактеризовала дело о растратах её сыном крупных сумм из государственного бюджета как «очень смешное», сообщает 2 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».
Аласания прямо около здания тбилисского городского суда, где сегодня проходит второе заседание по делу Саакашвили, выразила перед грузинскими журналистами своё отношению к происходящему.
«Это очень смешное дело. Потому что каждый президент, каждый высокопоставленный чиновник должен нести какие-то расходы, связанные с государственной деятельностью. А о чём тут идёт речь? Говорят о цветах, преподнесённых Леху Качинскому и Вацлаву Гавелу. Вот о таких вещах тут говорят. Как это вообще можно обсуждать?!», — сказала Аласания.
Напомним, что в рамках так называемого «дела о пиджаках» Саакашвили предъявлено обвинения в растрате в бытность его президентом страны на личные нужды государственных средств на сумму около $ 3 млн. В случае, если Саакашвили признают виновным, ему грозит заключение на срок от 7 до 11 лет.