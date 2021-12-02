Нью-Йорк, США, 2 декабря 2021, 20:47 — REGNUM Полицейские Нью-Йорка заблокировали вооруженного мужчину недалеко от здания ООН, сообщил 2 декабря представитель полицейского департамента.
По его словам, правоохранители пытаются вступить с ним в переговоры. О намерениях вооруженного человека на данный момент ничего не известно.
Штаб-квартира ООН закрыта, из неё никого не выпускают и не впускают. Рядом замечены вооруженные полицейские в специальной экипировке. Служба безопасности ООН призывает персонал и делегатов оставаться на своих местах.
Местные власти заявляют о «полицейских мероприятиях на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами».
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал журналистам, что около 18:45 мск сотрудник ООН сообщил охране о мужчине, имевшем при себе «нечто похожее на ружьё».
Информация была передана полиции Нью-Йорка.
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