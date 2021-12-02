Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Полицейские Нью-Йорка заблокировали вооруженного мужчину недалеко от здания ООН, сообщил 2 декабря представитель полицейского департамента.

Dendodge Штаб-квартира ООН

По его словам, правоохранители пытаются вступить с ним в переговоры. О намерениях вооруженного человека на данный момент ничего не известно.

Штаб-квартира ООН закрыта, из неё никого не выпускают и не впускают. Рядом замечены вооруженные полицейские в специальной экипировке. Служба безопасности ООН призывает персонал и делегатов оставаться на своих местах.

Местные власти заявляют о «полицейских мероприятиях на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал журналистам, что около 18:45 мск сотрудник ООН сообщил охране о мужчине, имевшем при себе «нечто похожее на ружьё».

Информация была передана полиции Нью-Йорка.