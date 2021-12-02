Рим, , 20:46 — REGNUM В октябре 2021 года в сравнении с февралем 2020 года число рабочих мест в Италии сократилось на 200 тысяч, сообщили в национальной службе статистики в четверг, 2 декабря.

Италия

Ранее в службе сообщили также о некотором снижении (на 0,6%) за год уровня безработицы за последний год — с 10% до 9,4%.

В последние месяцы в Италии растет как число занятых, так и число официально безработных, сокращается доля так называемых «неактивных», то есть ничего не сообщающих о своем трудоустройстве, отметили статистики.