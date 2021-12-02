Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 20:43 — ИА Регнум. 2 декабря издание Sport24 сообщило, что главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов в ближайшее время будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты во внутреннем чемпионате.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК Урал — Игорь Шалимов

Ранее в России Игорь Шалимов тренировал «Краснодар», «Химки» и грозненский «Ахмат».

После шестнадцати стартовых туров «Урал» с тринадцатью очками идет на последнем шестнадцатом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В последнем туре «Урал» сыграл вничью с «Сочи». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.