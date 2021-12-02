Санто-Доминго, , 20:42 — REGNUM Правительство Доминиканской Республики (ДР) 1 декабря раскритиковало заявление Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), назвав его «несправедливым и неуместным», сообщает доминиканское издательство Listin Diario.

Гаити Feed My Starving Children (FMSC)

В заявлении комиссия (IACHR) осудила процесс репарации беременных гаитянок с неурегулированным иммиграционным статусом доминиканскими властями.

Проблема с гаитянскими беженцами усугубилась в 2019 году на фоне резкого ухудшения институциональной базы Гаити. В 2018 году в больницах ДР на свет появилось 14 693 гаитянских младенца, в 2019 году — 27 984, в 2020 году — 30 322, а в первой половине 2021 года — 24 376. Таким образом, в 2021 году 30% всех родов приходится на гаитянских матерей.

Правительство ДР заявило, что «неспособность Гаити удовлетворять потребности своих граждан — совместная ответственность международного сообщества, поскольку Гаити находится под мандатом Совета Безопасности ООН с 2004 года».