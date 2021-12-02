Рим, , 20:34 — REGNUM Руководители авиакомпании Ita (обновленная «Алиталия») и руководители профсоюзов подписали обновленный коллективный рабочий контракт, передают национальные СМИ в четверг, 2 декабря.

Самолет авиакомпании «Алиталия» (сс) BriYYZ

Работодатель обязался вновь нанять еще 4000 сотрудников, а также повысить зарплаты на 15% в течение года и еще на 5% — позднее.

Ранее руководители авиакомпании предложили новые контракты 6000 из 10 600 бывших работников «Алиталии».

Правительство Италии в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получала от государства. Профильную деятельность Ita начала в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивали, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступали против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений (в новую компанию изначально были наняты чуть более половины сотрудников «Алиталии»), сокращения числа рейсов и количества самолетов.