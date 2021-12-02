Челябинск, 2 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Челябинске водители скорой помощи собираются судиться с первым замгубернатора области Ириной Гехт. Об этом пишут СМИ.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт

По данным Накануне.Ru, они хотят подать к ней иск о защите чести и деловой репутации. Поводом стали слова чиновницы о том, что людей, которые боролись за ковидные выплаты, используют в политических целях. Водители составили иск и требуют от Гехт опровержения этих слов и возмещения морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января фельдшеры и водители скорой помощи будут получать 100%-ю плату за работу в ночное время. Из областного бюджета на эти цели дополнительно направят более 200 млн рублей.