Пекин, 2 декабря 2021, 20:32 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела и обсудила ситуацию на Среднем Востоке и палестинский вопрос. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении призвал международное сообщество общими усилиям добиться реализации принципа «два государства для двух народов».

Палестина
Палестина
English.pnn.ps

По словам дипломата, китайская сторона последовательно выступает за укрепление авторитета Палестинской национальной администрации и возобновление между Палестиной и Израилем прямых мирных переговоров. Чжан Цзюнь сообщали, что КНР вновь предлагает посредническую помощь в организации и проведении консультаций диалога. Он уверен, что мирное урегулирование нельзя откладывать на неопределенное время. Международное сообщество обязано принять срочны меры, включая гарантию и обеспечение законных прав населения оккупированной палестинской территории.

Чжан Цзюнь напомнил о многократном оказании Палестине Китаем гуманитарной помощи, включая поддержку в борьбе с эпидемией. КНР, по словам Чжан Цзюня, стоит на стороне мира, истины и справедливости и призывает к проведению международной мирной конференции с участием всех постоянных членов Совета Безопасности ООН и других заинтересованных сторон.