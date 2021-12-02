Пекин, 2 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела и обсудила ситуацию на Среднем Востоке и палестинский вопрос. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении призвал международное сообщество общими усилиям добиться реализации принципа «два государства для двух народов».

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По словам дипломата, китайская сторона последовательно выступает за укрепление авторитета Палестинской национальной администрации и возобновление между Палестиной и Израилем прямых мирных переговоров. Чжан Цзюнь сообщали, что КНР вновь предлагает посредническую помощь в организации и проведении консультаций диалога. Он уверен, что мирное урегулирование нельзя откладывать на неопределенное время. Международное сообщество обязано принять срочны меры, включая гарантию и обеспечение законных прав населения оккупированной палестинской территории.

Чжан Цзюнь напомнил о многократном оказании Палестине Китаем гуманитарной помощи, включая поддержку в борьбе с эпидемией. КНР, по словам Чжан Цзюня, стоит на стороне мира, истины и справедливости и призывает к проведению международной мирной конференции с участием всех постоянных членов Совета Безопасности ООН и других заинтересованных сторон.