Флоренция, Италия, 2 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. «Фиорентина» в ближайшие несколько дней планирует завершить сделку по переходу 23-летнего флангового нападающего «Лилля» и молодежной сборной Франции по футболу Жонатана Иконе. Сумма трансфера составил 15 миллионов евро. Об этом 2 декабря сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Asroma.com «Рома» vs «Фиорентина» — 2:0

При этом авторитетный интернет-портал transfermarkt оценивает Иконе в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Жонатан Иконе принял участие в 21-м матче за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. В прошлом сезоне на счету француза 9 (4+5) очков по системе гол+пас в 37-ми турах чемпионата.

Ранее сообщалось, что центральный нападающий «фиалок» и сборной Сербии Душан Влахович может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно. «Фиорентина» хочет получить за футболиста 70−80 миллионов евро.